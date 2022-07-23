Ученые назвали ночной симптом рака толстой кишки

Фото: depositphotos

Симптом рака толстой кишки, который также называют колоректальным, зачастую можно заметить при походе в туалет: пациент заметит следы крови. Однако специалисты британской организации Cancer Research UK обнаружили другой ночной симптом болезни — непрерывный кашель.

Согласно результатам исследования ученых, непрекращающийся кашель говорит о том, что рак уже добрался до легких больного.

Помимо этого, у человека могут наблюдаться одышка, частые заражения инфекциями дыхательных путей, а в грудной клетке может накапливаться жидкость, и человек будет кашлять кровью, пишет Daily Express.

До этого врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова рассказала «Вечерней Москве», какие продукты могут особенно навредить организму и вызвать такие болезни, как инсульт, рак и деменцию.

Из наиболее вредных продуктов врач отметила копчености, колбасу и полуфабрикатные изделия из мяса. По словам Андреановой, эти продукты при чрезмерном употреблении могут привести к развитию онкологических заболеваний в системе органов желудочно-кишечного тракта.