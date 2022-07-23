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Армия России ликвидировала более 60 националистов формирования «Донбасс»

Антон Махов
В мире
Армия России ликвидировала более 60 националистов формирования «Донбасс»
Фото: Минобороны РФ

Артиллерия России уничтожила в районе населенного пункта Верхнекаменское более 60 боевиков. Об этом в субботу, 23 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

— В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Недавно стало известно, что российская армия за 15 дней уничтожила четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике. Также сообщалось, что оружие украинским войскам поставили из США.

Утром 20 июля ВСУ выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового огня по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате чего сооружению был нанесен серьезный ущерб. Власти региона после нападения усилили системы противовоздушной обороны в Херсонской области, поставив вооружение для перехвата ракет.

Обстрелы Херсона и всего региона в целом производят Вооруженные силы Украины. Это началось после того, как область вышла из-под контроля Киева весной 2022 года.

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