Синоптик Леус пообещал москвичам жаркую облачную погоду в субботу

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Жара до плюс 29 градусов без осадков ожидается в Москве в субботу, 23 июля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. Небольшая облачность, без осадков, плюс 27–29 градусов в Москве, плюс 25–30 — в Подмосковье. Ветер северо-западный, несильный, от двух до семи метров в секунду, — заявил Леус.

Он добавил, что атмосферное давление в субботу будет находиться на уровне 747 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

В связи с жарой 23 июля в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с 12:00 до 18:00. По прогнозам синоптиков, с 23 по 24 июля включительно в столице ожидается экстремальная жара: столбики термометров днем будут достигать отметки 30–32 градуса тепла.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода изменится из-за приближения отрога высокого давления с запада, температура повысится, станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся. При этом жара не будет слишком сильной, так как Москва находится в самом конце этого отрога.