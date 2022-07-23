NYP: Байден опасается ответа Путина на санкции против России

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президента США Джо Байдена пугает ответная реакция российского лидера Владимира Путина на западные санкции. Об этом заявил обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей в субботу, 23 июля.

— Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые, вероятно, будут более разрушительными для нас, — написал журналист.

По его мнению, решительные действия России в Крыму укрепили ее позиции на международной арене, после чего страна может диктовать условия Западу. Как отмечает обозреватель, Россия и Китай фактически контролируют внешнюю политику США.

Такое положение Вашингтона, убежден Мюррей, обусловлено страхом Байдена перед возможной реакцией российского лидера на санкции. Также автор статьи обращает внимание на независимое поведение КНР, которая преследует собственные цели, не считаясь с НАТО.

Обозреватель также констатирует провал санкционной политики в отношении Москвы. По словам Мюррея, российский лидер не испугался экономических ограничений, так как «прекрасно догадывался», что они приведут к росту цен на энергоносители, передает РИА Новости.

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов заявил, что дальнейшее расширение российского списка недружественных стран будет зависеть от санкционной политики Запада и исхода специальной военной операции по защите Донбасса.

Политолог убежден, что попадание государства в список «небратских» стран в первую очередь скажется на обычных гражданах, для которых усложнится процедура получения визы в Россию.