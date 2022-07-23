Foreign Affairs: Ситуация на Украине может выйти из-под контроля

Фото: Минобороны РФ

Конфликт на Украине может выйти из-под контроля. Об этом в субботу, 23 июля, сообщило американское издание Foreign Affairs.

— Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации, — говорится в материале.

Странам мира, как подчеркнули в Foreign Affairs, необходимо учиться жить в условиях нового мира на фоне продолжающегося конфликта, сообщает RT.

16 июля представитель украинского ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина может использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Так он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ВСУ применить РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории полуострова.

22 июля NYT сообщила, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как отмечает издание, недавно ВСУ атаковали более 200 российских объектов и войсковых подразделений с помощью ракет большой дальности и артиллерии.

По мнению военных аналитиков и западных чиновников, пока слишком рано говорить о коренном переломе. Кроме того, Запад обеспокоен тем, что Киев, воодушевленный их поддержкой, может слишком рано начать контрнаступление.