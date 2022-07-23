Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск «Сармата»

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Реакция США на прошедшее в апреле испытание российской баллистической ракеты «Сармат» является слабостью. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер в субботу, 23 июля.

— Приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развертывание в Европе стелс-истребителей F-35 с ядерным потенциалом в ближайшем будущем — очевидные ответные меры. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, с Францией могли бы послужить правильным сигналом, — сказал военный.

Характеристики ракеты, как считает он, превосходят стратегические ядерные силы США. Шнайдер раскритиковал реакцию Пентагона и президента Джо Байдена на испытания ракеты, но призвал Белый дом «не зарывать голову в песок», передает РИА Новости.

29 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что на данный момент в мире нет аналогов стратегическому ракетному комплексу «Сармат». Он добавил, что комплекс сегодня ни от чего не зависит, а в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация находятся только в руках России.

21 июня президент России Владимир Путин сообщил, что первый ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в Вооруженных силах РФ к концу текущего года.