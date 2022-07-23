Глава запорожской администрации рассказал об ударах ВСУ по насосным станциям

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Беспилотники вооруженных сил Украины подвергли нападению насосные станции в Розовском районе Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил в субботу, 23 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

— Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе, — написал руководитель администрации на своем канале в Telegram.

По предварительной информации, в результате удара беспилотников уничтожены фильтровая установка второго подъема и труба, которая ведет к машинному залу, машинное отделение, а также гаражи получили повреждения.

В настоящее время проводится проверка центрального водопровода на предмет повреждений. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне мощные взрывы прогремели в районе дислокации украинской артиллерии на окраинах Запорожской области.

Украинская армия 22 июля обстреляла освобожденные территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Тогда Рогов заявил, что позиции ВСУ расположены в южных пригородах Запорожья: Кушугуме, Балабине и других пунктах.