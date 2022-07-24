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Жителям и гостям столицы пообещали 30-градусную жару 24 июля

Егор Провоторов

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Жителям и гостям столицы пообещали 30-градусную жару 24 июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 24 июля, Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице и Московской области составит 30 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Воскресный день в Москве и Подмосковье ожидается жарким и без существенных осадков. Атмосферное давление близко к норме, содержание кислорода в ранние утренние часы в норме, днем содержание кислорода пониженное, что формирует условия погодной гипоксии, — подчеркнули специалисты.

Бесплатную питьевую воду в связи с возвращением жары в Москву накануне начали раздавать на ряде станций метро, а также на железнодорожных вокзалах и станциях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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