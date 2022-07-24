Диетолог объяснила, от чего зависит количество кофеина в кофе

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Количество кофеина зависит от способа приготовления и вида кофе. Об этом заявила диетолог Наталия Герасимова.

По словам специалиста, приготовление кофе с помощью холодной воды позволит обеспечить большее содержание кофеина. Таким образом вещество почти полностью уйдет в напиток. Если же использовать кипяток, то наличие кофеина уменьшится.

Кроме того, количество вещества зависит от вида напитка: сублимированный кофе или зерновой. Так, в первом варианте концентрация кофеина будет значительно выше. Это связано с процессом сублимации на первом этапе, передает URA.RU.

Врач-диетолог Василиса Пономарева заявила, что употребление кофе способно снизить вероятность преждевременной смерти. Также эксперт объяснила, что эффект не зависит от наличия сахара в напитке.

Кроме того, диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что кофе оказывает тонизирующее воздействие на общее состояние человека и нервную систему. Он также улучшает чувствительность организма к инсулину, который помогает ускорить пищеварительные процессы.