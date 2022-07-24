Мужчина поймал девочку, выпавшую из жилой высотки в Китае

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В Китае мужчина поймал девочку, которая выпала из окна высотного жилого дома. Об этом стало известно в воскресенье, 24 июля.

Уточняется, что девочка оказалась одна на балконе своей квартиры. В какой-то момент она выпала из окна и приземлилась на козырек здания, после чего соскользнула вниз. Уличный прохожий поймал ребенка, не дав ему удариться о землю.

Девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали небольшие травмы. Состояние ребенка оценивается на уровне стабильного, передает Telegram-канал 360tv.

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В мае мужчина из Казахстана спас выпавшую из окна трехлетнюю девочку. По данным местных СМИ, малышка сорвалась и повисла на карнизе балкона восьмого этажа. Чтобы спасти ее, сосед вылез из своего окна, подтянулся и поймал девочку.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел на востоке Москвы 5 июля. Ребенок погиб, выпав из окна многоэтажного дома на 8-й улице Соколиной Горы. Двухлетняя девочка выпала из окна 7-го этажа и скончалась на месте происшествия от полученных травм.