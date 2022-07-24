Врачи рассказали об опасности контрастного душа

Фото: shutterstock

Причины появления инфаркта могут быть абсолютно разными. Однако специалисты Гарвардского университета считают, что резкая смена температуры в душе имеет пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом пишет Daily Express.

— Сердечный приступ возникает, когда кровоток в одной из коронарных артерий сердца внезапно блокируется или резко замедляется. Такой сердечный приступ также называется инфарктом миокарда, — отметили они.

Сам инфаркт может появиться из-за гипертонии и высокого уровня холестерина. Эксперты считают, что наиболее распространенной причиной появления инфаркта является образование тромба. Так, холодный или контрастный душ нежелателен при проблемах с сердцем, поскольку нарушает сердечный ритм и вызывает инфаркт.

В частности, холодная вода сокращает сосуды, препятствуя свободному току крови. Тем самым инфаркт может случиться и у обычного человека. Однако Американская кардиологическая ассоциация уверяет, что холодный душ может быть полезен в том случае, если его правильно принимать.

Помимо этого, ученые из Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах выяснили, какие продукты нормализуют артериальное давление, предотвращают развитие болезней сердца и инсульта, поскольку они богаты калием. Так, в исследовании принимали участие почти 25 тысяч человек в возрасте 58–59 лет.