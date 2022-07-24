Диетолог перечислила категории людей, которым нельзя есть мясо

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Людям, страдающим болезнями сердца и выделительной системы, противопоказано употребление мяса. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявила диетолог Ирина Писарева.

— Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания, так как это высокобелковый продукт. Также людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион, — отметила она.

При этом медик уточнила, что при некоторых заболеваниях есть запрет лишь на определенные виды мясной продукции. Так, при наличии повышенного холестерина в крови или при серьезных проблемах с сердечной системой человеку не стоит злоупотреблять жирными сортами мяса. По ее словам, частое употребление мясной продукции также может привести к развитию серьезных патологий, сообщает URA.RU.

Помимо этого, эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова назвала провоцирующие онкологию продукты. В частности, медик порекомендовала исключить из рациона продукты из переработанного мяса. При этом эксперт считает, что в рацион стоит добавить натуральную еду, в том числе куриное мясо, говядину или рыбу.