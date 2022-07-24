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Появилось видео спасения людей во время потопов в Сочи

Александр Афонин
Происшествия
Появилось видео спасения людей во время потопов в Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В Сети в воскресенье, 24 июля, появилось видео, на котором показан момент спасения людей во время потопов в Сочи.

Так, на кадрах видно, что человека начало уносить мощными потоками воды. На помощь к нему пришел мужчина, который оттащил его в сторону. Когда вода немного утихла, помочь потерпевшему поспешили еще двое мужчин.

Видео: Telegram / Типичный Сочи

До этого сообщалось, что мощный ливень обрушился на российский курортный город Сочи. Вода затопила дороги и первые этажи зданий, а также придомовые территории у некоторых построек. В отдельных районах города отключилось электроснабжение.

В результате наводнения в окрестностях Донской улицы в Сочи погиб один человек. По предварительным данным, погибшая женщина была заблокирована автомобилем, который смыло в результате ливня.

Позже мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что из-за прошедших ливней в городе оказались поврежденными более 50 легковых автомобилей. На данный момент специалисты проводят обход территорий, которые попали в зону выпадения осадков.

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