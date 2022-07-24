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Гидроцикл столкнулся с баржей в акватории Москвы-реки

Араз Салехов
Происшествия
Гидроцикл столкнулся с баржей в акватории Москвы-реки
Фото: СК РФ

Следственный комитет организовал проверку по факту столкновения маломерного судна и баржи в акватории Москвы-реки в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту столкновения маломерного судна и баржи в акватории Москвы-реки организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью 24 июля на 129-м километре Москвы-реки маломерное судно столкнулось с баржей. Пострадавшими при происшествии стали водитель и пассажир гидроцикла. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает сайт ведомства.

Помимо этого, СК возбудил уголовное дело в отношении пилота вертолета в связи с предоставлением ненадлежащих услуг. По предварительным данным, инцидент произошел из-за соприкосновения хвостового винта вертолета Robinson R-44 с линией электропередачи.

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