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Москвичам перечислили самые интересные места на маршруте МЦД-1

Евгений Белоусов
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Москвичам перечислили самые интересные места на маршруте МЦД-1
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Одинцово Карта всех событий

Москвичи могут побывать во многих интересных местах на маршруте МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 июля.

Так, на конечной станции МЦД-1 можно посетить озеро Киово, расположенное в Восточном микрорайоне города Лобни. Это место славится огромной колонией озерных чаек, которые стали символом Лобни и изображены на гербе этого города.

На станции «Водники» располагается Юсуповский сквер. Там построен амфитеатр, где проводят различные мероприятия в День города. Об истории этих территорий можно узнать в Долгопрудненском музее, который расположен на следующей станции.

Посетив станцию «Долгопрудная», можно узнать все о дирижаблях. Здесь располагался комбинат Дирижаблестрой и был построен знаменитый дирижабль СССР-В6, установивший в 1937 году рекорд беспосадочного перелета — 130 часов. В музее хранятся личные вещи членов экипажа и фрагменты конструкции, оставшиеся после его крушения.

На станции «Новодачная» можно посетить музей истории МФТИ, экспозиция которого рассказывает о создании учебного заведения и его жизни в наше время. Затем на станции «Лианозово» можно погулять на свежем воздухе, пройдя по Лианозовскому променаду.

На конечной станции «Одинцово» можно познакомиться с еще одним подмосковным городом. Там можно исследовать заповедные места, связанные с именами литературных классиков: Пушкина, Чехова и Пришвина, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

22 июля аудиогид по сталинским высоткам появился на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву». Маршрут познакомит пользователей с историей сталинских высоток.

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