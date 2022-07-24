Эксперт по недвижимости Перескокова назвала идеальное время для покупки деревянного дома

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В России деревянные дома подешевели почти до себестоимости. Выгодно ли в нынешних условиях покупать такую недвижимость? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Накануне в Ассоциации деревянного домостроения сообщили, что изготовление домокомплектов из дерева подешевело на фоне ограничения экспорта пиломатериала в Европу. В июне стоимость деревянного дома варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр. При этом дальнейшего снижения цен на рынке не ожидают, так как цена за кубометр доски уже достигла дна.

— Цены на деревянные дома действительно снизились. Я бы не советовала тянуть с покупкой. Сейчас действительно отличное время для этого, — подчеркнула Перескокова.

При покупке деревянного дома важно уделить особое внимание качеству древесины. Именно этот параметр определяет качество всей постройки, а также ее долговечность.

— Деревянный дом очень экологичен, полезен и эстетичен, — отметила плюсы такого рода недвижимости собеседница «ВМ». — Летом такой дом не нагревается и держит прохладу. Для дачи это вообще прекрасный вариант.

Однако у деревянных домов есть и минусы, обращает внимание Перескокова. Основной — долговечность. Даже дом из качественной древесины проигрывает по этому показателю кирпичному аналогу. В среднем деревянный дом служит около 40–50 лет, а кирпичный — 80 лет. Но срок эксплуатации деревянного дома можно продлить, если за ним правильно ухаживать.

Второй минус, который следует учитывать потенциальным покупателем деревянного дома, — огнеопасность: древесина горит лучше кирпича. По этой причине еще на этапе строительства важно обработать дом противопожарными веществами, заключила Перескокова.

Ситуация с арендой жилья в России к осени может измениться к лучшему. Так, небольшой рост цен на аренду можно будет наблюдать к концу сентября. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.