Фото: Unsplash

Правительство США загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.

— Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел Конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, — заявил он.

По словам Блэка, те же ошибки совершает и Европа. Постоянно заявляя о сокращении поставок газа по «Северному потоку», Евросоюз упорно игнорирует факт того, что это случилось из-за нежелания Канады вовремя вернуть турбину после ремонта.

Подобная политика просто иррациональна и разрушительна, отмечает бывший сенатор. Все это приведет лишь к огромным потерям для экономики, передает слова Блэка РИА Новости.

Президент Молдавии Майя Санду признала, что страна не может найти альтернативу Газпрому. По ее словам, в настоящее время обсуждаются многие источники, но эти цены недостижимы для граждан Молдавии.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, чем планируют заменить российский газ европейские страны. По его словам, полностью отказаться от российского газа Европа не сможет, поскольку заменить такие объемы в короткие сроки невозможно.