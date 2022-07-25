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Украинский депутат рассказал о гибели командира 28-й одесской бригады

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский депутат рассказал о гибели командира 28-й одесской бригады
Фото: depositphotos

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал о гибели в результате боевых действий в Донбассе полковника Виталия Гуляева, который являлся командиром украинской 28-й отдельной механизированной бригады, расположенной в Одесской области.

— Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев, — написал украинский парламентарий на своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что Гуляев принимал участие в боевых действиях «еще с 2014 года», а командиром одесской бригады стал в сентябре прошлого года. Гончаренко также пообещал «взять на личный контроль» появление в Одессе и области улиц в честь украинского военачальника.

Накануне появилась информация, что польский боец-любитель ММА Томаш Валентек погиб в ходе боевых действий на Украине.

24 июля газета Politico сообщила о гибели группы наемников в составе двух человек из Соединенных Штатов, а также шведа и канадца. В частности, речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и шведе Эдварде Патриньяни.

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