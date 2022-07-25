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Бастрыкин рассказал о причастных к преступлениям на Украине

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бастрыкин рассказал о причастных к преступлениям на Украине
Фото: СК РФ

Число людей, причастных к преступлениям на территории Украины, превысило 400 человек, всего возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел, сообщил в воскресенье, 24 июля, журналистам глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц, — подчеркнул глава ведомства.

Бастрыкин добавил, что предварительное расследование уже выявило причастность более 220 лиц к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности. Среди таких людей, в частности, значатся представители высшего командования вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, которые обстреливали мирное население, пишет РИА Новости.

В настоящее время обвинения уже предъявлены 92 командирам и их подчиненным. В розыск объявлены 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ.

Украина Следственный комитет Александр Бастрыкин
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