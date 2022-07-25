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FT узнал о сокращении китайских инвестиций в РФ с начала года

Егор Провоторов
В мире
FT узнал о сокращении китайских инвестиций в РФ с начала года
Фото: Pixabay

Пекин с начала текущего года не вкладывал средства в российские проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Об этом в минувшее воскресенье, 24 июля, написало издание Financial Tomes со ссылкой на доклад Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае.

Отмечается, что китайская сторона не подписывала новых соглашений с российскими структурами в первой половине текущего года, тогда как ранее сотрудничество с Москвой находилось на очень высоком уровне, пишет газета «Известия».

Как написали журналисты, в настоящее время КНР сосредоточила свое внимание на отношениях с ближневосточными государствами. Так, в указанный период крупнейшим партнером Пекина стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на 5,5 млрд долларов, а в 2021 году Китай вложил больше 10 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты на территории Ирака.

В минувшую субботу, 23 июля, обозреватель Марк Эпископос в материале для журнала National Interest написал, что Иран и Китай очевидно поддерживают российское видение конфликта на Украине.

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