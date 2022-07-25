«Заставили выкинуть даже воду»: россиянка рассказала о драконовских методах финских таможенников

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Жительница Санкт-Петербурга Вероника рассказала, с какими сложностями столкнулась на границе с Финляндией, которую вновь открыли с середины июля после пандемии.

По ее словам, местные таможенники теперь в каждом русском видят нарушителя. В первую очередь, они интересуются количеством наличных, так как люди везут кэш из-за невозможности расплатиться за границей российскими карточками.

Вероника отметила, что гарантированно на границе пропускают лишь с совсем небольшой суммой денег, предполагающей около 100 евро на день пребывания. В других случаях пограничники могут поступить на свое усмотрение. Также водители не могут вывозить из России бензин в канистрах.

— Я первый раз выезжала с группой, надеялась, что так попроще. Сопровождающая предупредила, чтобы мы заранее выбросили все съестное, так как накануне финны заставили путешественников выкинуть даже воду и бутерброды. В нашем случае, слава богу, до этого не дошло и некоторым удалось пронести с собой воду в бутылках, — рассказала путешественница.

Она уточнила, что смысла ехать в Финляндию за покупками как раньше нет, так как существует огромный список запрещенных для ввода и вывоза товаров. В частности, запрещено вывозить любой предмет, дороже 300 евро, в том числе, телефоны, технику, гаджеты, бинокли или дроны, которые теперь отнесли к «предметами роскоши», пояснила Вероника.

Она привела в пример ситуации, когда финны отказывались продавать товары гражданам России.

— При нас кому-то не продали вполне обычную куртку. Также водителю в Лаппе не продали моторное масло, некоторые туристы хотели купить местные сим-карты — их развернули, — приводит слова петербурженки МК.

На обратной дороге все путешественники сталкиваются с тщательным досмотром всех сумок. Также россияне не могут ввести обратно наличные банкноты, поэтому вынуждены тратить все до евроцента, заключила Вероника.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рекомендовал покупать иностранную валюту для выезда в зарубежные страны, которые открыты для россиян, в банках, расположенных на территории РФ.