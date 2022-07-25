Андрей Бочкарев: В ближайшее время начнется монтаж ледовой арены спорткомплекса в ТПУ «Некрасовка»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Специалисты начнут работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» в августе этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 июля.

— В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны, — отметил он.

Также начались работы по устройству финишного напольного покрытия в пространстве для занятий экстремальными видами спорта. В зоне ледовой арены завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, а в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены.

В столичном районе Ясенево также идет строительство ледового дворца Этери Тутберидзе. Отмечается, что все работы должны завершиться раньше намеченного срока — в 2023 году. На территории будут размещены универсальная ледовая арена с трибуной на 500 мест, тренировочная ледовая арена, два тренажерных зала, 10 хореографических залов.