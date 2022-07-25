Подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале госуслуг

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

На портале госуслуг стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 11 сентября. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает Минцифры России.

— Прием заявлений продлится до 24:00 5 сентября 2022 года, кроме Калужской и Томской областей — в этих регионах заявление можно будет подать до 24:00 6 сентября, — отмечается в сообщении.

Дистанционно можно проголосовать и в мобильном приложении. При этом принять участие в онлайн-голосовании смогут жители таких областей, как Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская.

Кроме того, система ДЭГ будет применяться и в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве. Проголосовать смогут жители с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг, данные которой сопоставлены с регистром избирателей Центризбиркома России, уточняется в Telegram-канале «Минцифры России».

На портале mos.ru открылся новый раздел, посвященный предстоящим выборам столичных муниципальных депутатов в сентябре 2022 года. Сами выборы пройдут с 9 по 11 сентября в Москве в онлайн- и офлайн-формате.