Придорожный сервис появится в столичном районе Митино

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Россия, Москва, улица Генерала Белобородова Карта всех событий

В столичном районе Митино предлагается возвести пункт придорожного сервиса. Он расположится на улице Генерала Белобородова. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Это небольшой свободный от застройки участок площадью всего 0,08 гектара. На нем мы предлагаем построить объект придорожного сервиса — двухэтажное здание, которое сможет обслуживать автомобилистов этого района, — сказала она.

Отмечается, что участок планируется реализовать путем торгов. Инвестору предложат возвести здание высотой до 10 метров. Общая площадь постройки составит порядка 300 квадратных метров. Кроме того, необходимо будет обеспечить удобный въезд на территорию и организовать пространство для стоянки.

15 июля Юлиана Княжевская сообщила, что на территории Московского архитектурного института планируется построить два новых учебных корпуса. Работы планируется начать в глубине территории учебного заведения со стороны здания Московского дома художника и доходного дома Третьяковых.