Песков опроверг связь между ударом по порту Одессы и сделкой по зерну

Фото: Администрация президента РФ

Удар по военной инфраструктуре морского порта Одессы не должен повлиять на отгрузку украинского зерна. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки, — отметил он.

По словам Пескова, в ООН должны выполнить свою часть договоренностей по снятию ограничений экспорта РФ. Так, существуют косвенные ограничения, которые не дают в полном объеме выполнять необходимые для международных рынков отгрузки, пишет ТАСС.

В минувшее воскресенье российская армия ликвидировала высокоточными ракетами корабль и склад ракет Harpoon, нанеся удар по территории судоремонтного завода в Одессе. В результате производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины были выведены из строя.