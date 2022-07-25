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Тайский фестиваль начнется в Москве 5 августа

Лейла Алиева
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Тайский фестиваль начнется в Москве 5 августа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

В столичном саду «Эрмитаж» с 5 по 7 августа пройдет фестиваль, посвященный культуре Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в понедельник, 25 июля.

— Тайский фестиваль в Москве 2022 года — это знакомство с национальными традициями и искусством чарующей страны, фудкорты с местной едой, продукция тайских производителей, народные ремесла, показательные выступления боксеровмуай-тай и сеансы тайского массажа, — говорится в сообщении.

Так, на территории сада пройдет мастер-класс по вырезанию на фруктах, кулинарный мастер-класс по тайской кухне, беседы о российском кино, выступления известных тайских джазовых исполнителей и артистов российского проекта «Голос». Кроме того, организаторы подготовили модные показы тайских и российских дизайнеров. Так, 5 августа российский дизайнер Вадим Мерлис покажет трендовую капсулу в стиле streetwear и модели для модных молодежных вечеринок, а 6 августа московский бренд EQ.ONA познакомит гостей с коллекцией «Романтическая загадка Востока».

Официальное открытие фестиваля состоится 5 августа в 18:00. При этом посетить мероприятия могут все желающие с 12:00 до 19:00.

Столичные парки подготовили новые развлекательные программы, которые пройдут с 25 по 31 июля. Стать участником событий можно бесплатно, однако для участия в некоторых мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

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