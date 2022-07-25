Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сенатор Святенко: Информационная поддержка приемных семей в Москве должна быть полной и всеобъемлющей

Лейла Алиева
Город
Сенатор Святенко: Информационная поддержка приемных семей в Москве должна быть полной и всеобъемлющей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Информационная и консультационная поддержка приемных семей в столице должна быть полной и всеобъемлющей. Об этом сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко в понедельник, 25 июля.

— Когда мы говорим, что для того, чтобы вырастить ребенка, нужна деревня, мы имеем в виду, что маме и папе понадобится помощь бабушек и дедушек, друзей, нянь и воспитателей, педагогов, даже соседей, которые заметят подозрительного прохожего на детской площадке и не смолчат. У детей, которые остались без попечения родителей, этой «деревни» нет, и ее нужно создавать нам, обществу, — подчеркнула она.

По словам сенатора, важно оказывать максимум информационной, консультационной, моральной поддержки приемной семье. Так, создание единой инструкции поможет таким родителям ответить на важные вопросы.

В путеводитель, разработанный для портала «Моя новая семья», входят вопросы, которые помогут определить личную готовность к приемному родительству. Также в нем есть информация о формах семейного устройства, пошаговые схемы и памятки по формированию пакета документов для кандидата, контакты школ приемных родителей и органов опеки, передает агентство городских новостей «Москва».

Единая инструкция по усыновлению и опеке появилась на портале «Моя новая семья» 19 июля. Уточняется, что сервис не заменит личную консультацию у сотрудника органов опеки, но поможет подготовиться к встрече со специалистами и лучше понимать все процессы.

Родители Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте