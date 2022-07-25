Депутат МГД Гусева: Системная поддержка обучения финансовой грамотности полезна для экономики столицы и самих горожан

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Системная поддержка обучения финансовой грамотности поможет в формировании сильной экономики, активного предпринимательства и защите граждан от потери сбережений. Об этом сообщила в понедельник, 25 июля, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экономической и социальной политике столичного парламента Людмила Гусева.

— Финансовые услуги, банковский сектор трансформируются постоянно, и знания о финансовой грамотности нельзя получить один раз в течение всей жизни, нужно быть в курсе изменений, уметь ориентироваться в продуктах, подходах, также важно знать и об основных схемах мошенничества, — сказала она.

Депутат добавила, что на данный момент правительство города уже активно занято повышением финансовой грамотности среди населения. Образовательные программы доступны горожанам всех возрастов. По ее словам, они пользуются популярностью.

Кроме того, рост финансовой грамотности населения отразится и на самой экономике столицы. Гусева отметила, что чем выше уровень осведомленности человека, тем меньше вероятность соглашения работы по «серым схемам», передает агентство городских новостей «Москва».

22 июля мэр Москвы Сергей Собянин назвал повышение финансовой грамотности москвичей одной из главных целей властей. Он отметил, что для школьников, студентов и педагогов проводятся образовательные проекты на портале «Открытый бюджет города Москвы».