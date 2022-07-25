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Лавров: Продуктовая сделка не запрещает России продолжать спецоперацию

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров: Продуктовая сделка не запрещает России продолжать спецоперацию
Фото: МИД РФ

Документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии РФ вывозу украинского зерна не запрещают Москве продолжать спецоперацию, нанося удары по военным объектам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 25 июля.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго Лавров прокомментировал реакцию Запада на российский удар по украинскому кораблю в порту Одессы. По его словам, неудивительно, что западные коллеги искажают данные таким образом, чтобы «использовать против РФ».

В обязательствах, которые Россия взяла на себя после подписания соглашений в Стамбуле, нет запрета на продолжение специальной военной операции и уничтожение военной инфраструктуры или других военных целей, приводит слова Лаврова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг связь между ударом по одесскому порту и сделкой по зерну.

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