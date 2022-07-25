В Подмосковье пройдет регата в преддверии Восточного экономического форума

Фото: roscongress.org / Виктор Березкин

В яхт-клубе Tenzor Sailing Club 13 августа состоится регата радио Monte Carlo, которая откроет официальную спортивную программу Восточного экономического форума — 2022. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Регата не только продемонстрирует новый формат делового мероприятия, но и откроет для гостей и партнеров мир яхтенного спорта. Его особенность в том, что особой подготовки не требуется, а членом команды может стать любой.

Соревнования пройдут в два этапа. Каждую команду будет сопровождать профессиональный инструктор, отвечающий за безопасность участников. Он научит их азам управления яхтой. Награждаться будут победители в каждом из дивизионов.

Затем на площадке пройдет бизнес-сессия, в рамках которой эксперты обсудят новые способы взаимодействия креативных индустрий, перспективы развития внутреннего туризма и роли спорта в этом процессе, а также другие аспекты экономики впечатлений.

— Неформальная обстановка спортивных соревнований задает динамичный тон дискуссиям, позволяет найти нестандартные решения и наметить варианты развития как для нашего холдинга, так и для других участников мероприятия. Мы рады, что регата радио Monte Carlo предваряет ВЭФ-2022 и надеемся, что деловая программа станет продуктивной и интересной для всех участников, — отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

До этого музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» прошел в День московского спорта в «Лужниках». Концерт продолжался в течение шести часов.