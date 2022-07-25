Врач заболевшего COVID-19 Байдена рассказал о состоянии президента

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Президент США Джо Байден уже практически полностью избавился от симптомов коронавируса. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор.

— Пульс, кровяное давление, частота дыхания остаются абсолютно в пределах нормы. Насыщение крови кислородом по-прежнему превосходно при комнатной температуре. Его легкие остаются чистыми, — заявил медик.

О'Коннор также добавил, что Байден активно принимает «Паксловид» последние четыре дня. Также президенту дают небольшие дозы аспирина для разжижения крови. На лечение президент США реагирует нормально, передает РИА Новости.

О том, что Байден сдал положительный тест на коронавирус, стало известно 21 июля. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер прошел вакцинацию. Кроме того, ему было сделано два дополнительных укола. На данный момент у американского лидера наблюдаются умеренные симптомы.

«Вечерняя Москва» решила узнать, как может повлиять «корона» на состояние Байдена, учитывая наличие у него хронических болезней. Так, по словам врача-инфекциониста Евгении Селезневой, коронавирусная инфекция у людей, имеющих признаки старческой деменции, протекает вдвойне тяжелее.