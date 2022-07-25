Спасатели оказали помощь чайке в Раменках

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Россия, Москва, Мосфильмовский пруд Карта всех событий

Спасатели помогли чайке, которая запуталась в водорослях на Мосфильмовском пруду. Об этом сообщили в понедельник, 25 июля.

Расчет АСО № 8 Пожарно-спасательного центра Москвы выехал по заявке на место происшествия.

С помощью специальных средств спасения работники центра добрались до чайки и освободили ее. Как выяснилось, птица запуталась в рыболовной леске и тине.

Она очень ослабла, пытаясь выбраться и спастись. Птицу передали сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, сообщают в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Недавно ветеринары успешно извлекли банку из пасти белого медведя в Красноярском крае.

Так, 20 июля стало известно, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.

Но они не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку та зацепилась за язык зверя. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.

В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка.