Менее чем за час в Москве выпало около 10 миллиметров осадков

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В результате сильного дождя в некоторых районах Москвы менее чем за час выпало около 10 миллиметров осадков. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Наибольшее количество осадков зафиксировано на востоке и юго-востоке города.

— Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. Скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотеком, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды смогут обеспечить бригады ГУП «Мосводосток». В настоящее время на улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники предприятия. О скоплениях воды необходимо сразу же проинформировать городские службы, которые оперативно отреагируют. Сделать это можно несколькими способами: позвонить диспетчеру или оставить сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» в соцсети «ВКонтакте».

До этого рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра и ливня в Москве.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий эксперт рассказал, какие меры предосторожности важно соблюдать во время мощных ливней в городе.