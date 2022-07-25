Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дочь Михаила Ефремова будет учиться в вузе за 650 тысяч рублей в год

Елена Самойлова
Общество
Дочь Михаила Ефремова будет учиться в вузе за 650 тысяч рублей в год
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Дочь актера Михаила Ефремова 17-летняя Вера определилась с вузом, в котором будет обучаться. Девушка решила изучать креативные технологии, об этом стало известно в понедельник, 25 июля.

Вера Ефремова подавала документы в несколько учебных заведений, однако на собеседования приходила только в Высшую школу экономики. Девушка планировала учиться на направлении «медиакоммуникации», чтобы в будущем стать журналисткой.

Однако наследница Ефремова не смогла набрать нужного количества баллов даже для платного отделения, передает КП. В итоге она стала студенткой направления «управление в креативных индустриях». Обучение на курсе стоит 650 тысяч рублей в год. Отмечается, что мама девушки Софья Кругликова уже подписала договор и внесла необходимую сумму.

Недавно сын актера Никита Ефремов признался, что уже второй год живет под постоянным прессингом из-за ситуации с отцом. Он осознал, что произошло, только через несколько дней после нашумевшего смертельного ДТП. Ефремов-младший рассказал о своих чувствах и эмоциях после трагедии.

Михаил Ефремов Дети Вузы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте