Дочь Михаила Ефремова будет учиться в вузе за 650 тысяч рублей в год

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Дочь актера Михаила Ефремова 17-летняя Вера определилась с вузом, в котором будет обучаться. Девушка решила изучать креативные технологии, об этом стало известно в понедельник, 25 июля.

Вера Ефремова подавала документы в несколько учебных заведений, однако на собеседования приходила только в Высшую школу экономики. Девушка планировала учиться на направлении «медиакоммуникации», чтобы в будущем стать журналисткой.

Однако наследница Ефремова не смогла набрать нужного количества баллов даже для платного отделения, передает КП. В итоге она стала студенткой направления «управление в креативных индустриях». Обучение на курсе стоит 650 тысяч рублей в год. Отмечается, что мама девушки Софья Кругликова уже подписала договор и внесла необходимую сумму.

Недавно сын актера Никита Ефремов признался, что уже второй год живет под постоянным прессингом из-за ситуации с отцом. Он осознал, что произошло, только через несколько дней после нашумевшего смертельного ДТП. Ефремов-младший рассказал о своих чувствах и эмоциях после трагедии.