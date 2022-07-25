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Непогода продлится в Москве до конца дня 25 июля

Лала Манушакян

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Погода в Москве
Город
Непогода продлится в Москве до конца дня 25 июля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дождь, гроза, а также сильный ветер ожидаются в столице до конца текущего дня. Об этом сообщил официальный Telegram-канал сайта мэра Москвы в понедельник, 25 июля.

— Непогода продлится до конца дня. Сохраняется возможность дождя, грозы и усиления ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Так, москвичам порекомендовали по возможности оставаться дома, а также быть осторожными при пребывании на улице, передает Telegram-канал «Город Москва».

До этого рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающейся на Москву непогоды 25 июля. Владельцев заведений также призывают укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Накануне сообщалось, согласно прогнозам синоптиков, что жара в Москве продержится до конца недели. Так, 26 и 27 июля температура воздуха составит от 29 до 31 градуса тепла. А к четвергу столбики термометров опустятся до плюс 25 градусов. В пятницу, 29 июля, обещают переменную облачность. Температура составит плюс 23–28 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

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