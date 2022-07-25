Собянин: 15 тысяч изделий создали за год горожане с инвалидностью для маркетплейса «Москва — добрый город»

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 15 тысяч изделий создали за год москвичи с инвалидностью для социального маркетплейса «Москва — добрый город». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Люди с инвалидностью получили возможность зарабатывать, делая художественные товары в инклюзивных и социальных мастерских. Они работают с керамикой, глиной, деревом, текстилем, — рассказал мэр.

По словам Собянина, изделия может приобрести любой желающий, также есть опция корпоративного заказа. Более того, сейчас уже принимаются заявки на изготовление новогодних подарков.

К проекту социального маркетплейса регулярно подключаются новые участники, написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники службы ранней помощи детям-инвалидам сопровождают малышей с особенностями развития с первых дней жизни и до трех лет. На попечении у ведомства на сегодняшний день находятся 400 детей, в ближайшие месяцы готовы присоединятся еще 200.

За помощью в эту службу можно обратиться, когда у ребенка диагностированы задержки моторного или психоречевого развития, нарушения зрения или слуха.