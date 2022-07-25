Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице за несколько часов 25 июля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти 50 процентов месячной нормы осадков выпало в столице за несколько часов. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

При этом наибольшее количество выпавших осадков отмечается на востоке, севере и северо-востоке — 45, 40 и 42 миллиметра соответственно. При этом по состоянию на 21:00 не зафиксировано скопления воды на городских магистралях. В течение получаса вода самотеком уходила в ливневую сеть. При возникновении затруднений оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток».

Так, силы предприятия за 10 минут ликвидировали скопление воды на трамвайных путях у остановки на шоссе Энтузиастов. На проспекте Мира в районе ВДНХ для удаления скопления воды бригадам пришлось использовать откачивающую технику и открывать дождеприемные решетки. Скопление воды удалось ликвидировать в течение получаса.

— На Нижегородской улице в районе дома 99 временное скопление воды было принято водосточной сетью. В центральной части города на улице Солянке водосточная сеть тоже приняла все потоки воды, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных дождей сохраняется до конца суток. О скоплениях воды необходимо сразу же проинформировать городские службы, которые оперативно отреагируют. Сделать это можно несколькими способами: позвонить диспетчеру или оставить сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий эксперт рассказал, какие меры предосторожности важно соблюдать во время мощных ливней в городе.