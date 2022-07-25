Telegraph: Борис Джонсон заявил, что не хочет покидать пост лидера консерваторов

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Подавший в отставку с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не хочет покидать пост лидера Консервативной партии. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает газета Telegraph.

— Он (Джонсон — прим. «ВМ») хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии, — заявил член палаты лордов и донор тори лорд Краддас.

По его словам, Джонсон сам признался ему в желании «стереть все», что мешает ему оставаться премьер-министром. Подавший в отставку премьер убежден, что если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, то победил бы, передает РИА Новости.

Джонсон попрощался с парламентом цитатой из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» 1991 года. После этих слов однопартийцы Джонсона встали, аплодируя уходящему премьеру.

7 июля Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.