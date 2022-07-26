В Следственном комитете рассказали о раскрываемости преступлений в Москве

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С начала года раскрываемость преступлений в Москве достигла 98 процентов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин.

По его словам, за шесть месяцев текущего года раскрываемость преступлений, совершенных на территории Москвы и расследуемых Главным управлением, достигла 98,6 процента. Согласно данным статистики, раскрываемость изнасилований и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, — 68 и 33 преступления соответственно, составила 100 процентов.

— Раскрываемость убийств достигла 95,7 процентов. То есть из 118 убийств, совершенных в столице в 2022 году, нераскрытыми на сегодняшний день остались только четыре, — добавил Саксин.

Он сравнил эти показатели со статистикой за прошлый год. Тогда за аналогичный период процент раскрываемости убийств в столице составил 92,2 процента — из 94 убийств восемь остались нераскрытыми. Собеседник «ВМ» отметил, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления виновных проводятся до настоящего времени.

— С учетом имеющейся положительной практики раскрытия преступлений прошлых лет есть все основания полагать, что и эти убийства также будут раскрыты, — резюмировал Саксин.

В тот же день старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что в Москве за полгода возбудили 2,4 тысячи уголовных дел.