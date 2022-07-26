Военный «Отважных» рассказал, как сбивают ракеты HIMARS в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Военные Украины с конца июня активно стали использовать в Донбассе американские реактивные системы залпового огня HIMARS против российских войск. Однако у ВС России получается эффективно противодействовать этой тактике.

Офицер ПВО из группировки «Отважные» рассказал, что очень эффективен ЗРК «Бук М-3». Он справляется не только со своими задачами, но и сбивает реактивные снаряды, хотя в его характеристиках это не заявлено.

Он сообщил, что его батарея сбила много ракет HIMARS в Донбассе, хотя задача это трудная.

— Эти снаряды летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем ракеты до 22 тысяч метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное, — отметил офицер, сообщает РИА Новости.

24 июля Украина анонсировала новые поставки HIMARS от США. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что на данном этапе ключевым вопросом является поставка Киеву боеприпасов для западных РСЗО.