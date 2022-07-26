Победители чемпионата «Абилимпикс» смогут пройти обучение в образовательных центрах столицы

Фото: Пресс-служба «Абилимпикс-2022»

Победители VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» получили целевые сертификаты, с помощью которых они могут купить технические средства реабилитации или оплатить дополнительное обучение. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 26 июля.

— «Абилимпикс» — не только соревнования по профессиональному мастерству, это чемпионат возможностей. Благодаря ему тысячи школьников, студентов и взрослых людей с особенностями здоровья реализуют себя в профессиональном плане, — сказала она.

Отмечается, что в этом году сертификаты получили 108 участников в возрасте от 14 до 57 лет. Так, победителям будет направлено 100 тысяч рублей. Вторые и третьи места получат 75 и 50 тысяч соответственно. Срок действия документа неограничен, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анастасия Ракова сообщила, что в этом учебном году 50 колледжей столичного департамента образования и науки выпустили около 21 тысячи студентов. После окончания обучения они получили возможность трудоустройства.