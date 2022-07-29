Ефимов сообщил о росте оборотов гостиниц и турагентств Москвы на треть

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Обороты столичных отелей и турагентств за январь-июнь выросли более чем на треть по сравнению с первым полугодием 2021 года. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Обороты гостиниц за первую половину 2022 года достигли 44,7 миллиарда рублей, что в текущих ценах на 31,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество чеков за этот же период составило 7,8 миллиона, что на 11 процентов больше, чем в 2021 году, — сказал он.

Ефимов также отметил, что выручка туристических агентств в январе-июне превысила 269,1 миллиарда рублей, что на 36,6 процента больше, чем годом ранее, а количество чеков выросло на 37,3 процента — до 25,2 миллиона. Одной из причин роста заммэра назвал постепенное восстановление туристического потока в столицу после 2020 года.

Как добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, среднесуточные обороты сферы гостеприимства в июне этого года составили 2,6 миллиарда рублей, что в текущих ценах на 43,8 процента больше, чем в мае. Также это на 34,9 процента превосходит в сопоставимых ценах обороты гостиниц и турагентств в июне прошлого года.

Значительный вклад в развитие индустрии гостеприимства вносят малые и средние предприятия (МСП). Турагентства, относящиеся к МСП, обеспечили в первом полугодии 53 процента выручки в отрасли, или около 142,2 миллиарда рублей, а в гостиничном бизнесе доля МСП составила 40,2 процента от общего объема продаж.

19 июля Ефимов сообщил, что за шесть месяцев текущего года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили более 170 объектов недвижимости, арендуемых у города. По его словам, общая площадь помещений превысила 35 тысяч квадратных метров, а сумма от их продажи составила 3,7 миллиарда рублей.