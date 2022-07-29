Замгенсека ШОС: Против России развязали гибридную войну, которая затронула КНР

Фото: Минобороны РФ

Против России развязали тотальную гибридную войну, которая начинает «перехлестываться» на Китай. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

— Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений, — сказал он.

Дипломат напомнил, что ШОС с начала своей работы представлялась, как организация, не скрывающая неприязнь в СМИ Запада. Он отметил, что в последнее время антагонизм со стороны западных стран показывает лишь усиление. Особую роль в этом сыграли беспорядки в Казахстане, где ШОС поддержала сторону местных властей.

По словам Логвинова, данное понимание ситуации неоднократно подтверждалось в ходе консультаций информационных служб МИД стран — участников организации. Итоговым заключением стала необходимость обратить внимание и принять меры по противодействию фейкам, передает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что незадолго до саммита ШОС образовалась целая очередь из стран, которые хотят вступить в нее в роли полноправных членов или наблюдателей. Глава МИД Китая Ван И отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости.