Кулеба: Перед зимой у партнеров Киева начался «зуд» касательно переговоров с РФ

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Партнеры Украины со стороны Запада продолжают испытывать «зуд» относительно темы переговорного процесса с российской стороной из-за приближающегося зимнего сезона. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что многие страны Европы начали стремиться к переговорному процессу с РФ из-за приближающегося энергетического кризиса.

При этом Кулеба полагает, что диалог Киева и Москвы является бесполезным.

— Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности, — цитирует министра РБК.

До этого Кулеба заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после ее «поражения на поле битвы».

После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Украина сама прервала переговоры и перестала поддерживать с российской делегацией связь, а если переговоры и возобновятся, заметил он, условия будут уже совсем иными.

После этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет каких-либо предубеждений по поводу возобновления переговоров с Украиной.