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Захарова высмеяла отказ американских политиков от признания рецессии в стране

Александр Афонин
В мире
Захарова высмеяла отказ американских политиков от признания рецессии в стране
Фото: МИД РФ

Американские политики активно отрицают начало рецессии в США и пытаются отказаться от этого понятия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 29 июля.

— В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда рецессия, — сказала она.

Дипломат добавила, что экономические депрессии США заканчивались после употребления данного понятия политиками и политологами. По ее словам, американский истеблишмент считает, что если отказаться от слова, то проблема решается.

Захарова отметила, что раньше для скрытия ситуации использовали понятия «спад» и «замедление». Сегодня в США придумали термины «путинский налог», «путинские цены» и так далее. Она предположила, что в Белом доме проходит особая работа, в рамках которой свет скоро увидит определения «внешней рецессии» или «рециссионной интервенции Кремля», отметила Захарова в своем Telegram-канале.

До этого Мария Захарова прокомментировала выступление на теледебатах главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она сообщила, что на днях обсуждала с коллегой, «что за чудовищный бред о России несут на дебатах» кандидаты на пост премьер-министра Британии.

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