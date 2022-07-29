В Москве стандартизировали госзакупки для капремонта инженерно-коммунальной инфраструктуры

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве стандартизировали документацию для государственных закупок в рамках работ по капремонту объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Кирилл Пуртов.

По его словам, стандартизация даст заказчику возможность оптимизировать этап подготовки закупок и сэкономить время на составление необходимой документации.

Требование касается не только органов власти, но и крупных организаций Москвы.

Документацию планируется внести в единую автоматизированную систему торгов Москвы (ЕАИСТ) до 1 августа. Затем заказчики смогут приобретать работы по капремонту только по данному стандарту.

До этого Пуртов сообщил, что специальный сервис для помощи столичным государственным и муниципальным заказчикам запустили на сайте Аналитического центра Москвы. По его словам, инструмент создан для помощи в составлении документации, а также для сокращения времени прохождения экспертизы начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК), заключаемых в рамках федеральных законов 44 и 223.