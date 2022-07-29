Стало известно об обстреле ВСУ поселка Климово и деревни Курковичи под Брянском

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия обстреляла поселок Климово и деревню Курковичи в Брянской области. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в Telegram-канале Baza.

— Есть ли пострадавшие в результате обстрела, пока неизвестно, — говорится в сообщении.

25 июля украинские войска открыли стрельбу по приграничному селу Алексеевка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

До этого Старовойт сообщил, что войска России 20 июля подавили ответным огнем атаку ВСУ на пограничные пункты Рыльского района. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил он.

20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка, в результате погиб один человек. По предварительным данным, были зафиксированы прилеты пяти снарядов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.