Депутат рассказал о создании лесопарков в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

При благоустройстве парков в лесах Подмосковья важно не навредить природе, минимально вмешиваться в нее. В регионе действует программа по созданию лесопарков, благодаря которой леса делают пригодными для отдыха жителей. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Он отметил, что на территории региона расположено большое количество лесов. Данные ресурсы следует грамотно использовать: не навредить природе, но и создать комфортные условия для отдыха местных жителей.

Депутат подчеркнул, что губернатор Андрей Воробьев уделяет этому большое внимание. Действует программа «Парки в лесу», в рамках которой обустраивают лесные объекты, делают их пригодными для рекреации, передает РИАМО.

Программа «Парки в лесу» стартовала в Подмосковье в 2021 году. За пять лет планируют сделать комфортными для отдыха 50 лесных территорий. Уже благоустроили девять лесопарков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что зоны активного отдыха появятся в 14 парках Подмосковья.