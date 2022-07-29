Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию

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Российского певца Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию. Об этом стало известно в пятницу, 29 июля.

Музыкант прибыл в Кишинев из Стамбула в ночь на 29 июля. На паспортном контроле в VIP-зале пограничники сообщили Киркорову, что ему запрещено въезжать в страну.

— Молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы Филиппом Киркоровым не были соблюдены, — цитирует заявление пограничников Интерфакс.

До этого актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов призвал запретить выступления певца Филиппа Киркорова в Крыму из-за номера с танцем на православном кресте. По мнению Певцова, общественность не желает видеть Киркорова на эстраде. Он также признался, что лично поставил свою подпись под обращением граждан с просьбой запретить концертное выступление Филиппа в Крыму.

В июне общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты артиста Филиппа Киркорова в Краснодарском крае и развернуть назад его кортеж в Донбасс.