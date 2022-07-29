Москвичам рассказали, как работает сервис «Бизнес-боксы»

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Сервисом «Бизнес-боксы», разработанном ГБУ «Малый бизнес Москвы», воспользовались более тысячи раз с начала его работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 29 июля.

— «Бизнес-боксы» содержат набор бесплатных полезных инструментов, которые пригодятся в работе предпринимателя. Это онлайн-аналитика, маркетинг, бухгалтерия, консалтинг и самообразование, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что сервис объединяет предложения лидеров цифрового рынка России. С его помощью предприниматели могут запустить свои первые продажи, повысить квалификацию, автоматизировать документооборот и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за полгода предприниматели более 686 тысяч раз воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере. Наиболее популярными среди предпринимателей стали сервисы «Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету по договору аренды».